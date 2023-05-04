Visca zorluyor, gözler Abdülkadir'de

Sakatlıktan kurtulan Edin Visca, antrenmanlarda kendini deniyor.



Bosnalı yıldız, Ankaragücü maçında mutlaka kadroda olmak istiyor. Fırtına'nın bir diğer sakat yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisi sürüyor.



Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle sorun yaşayan genç futbolcunun Akyazı'daki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.



Bakasetas cezalı olduğu için 10 numara bölgesinde Abdülkadir veya Yusuf'a şans gelecek. Diğer bir ihtimal; Enis Bardhi.









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