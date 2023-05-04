Visca zorluyor, gözler Abdülkadir'de

Trabzonspor'un sakat olan yıldızları Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, MKE Ankaragücü maçında oynamak için ekstra gayret sarf ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Visca zorluyor, gözler Abdülkadir'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2023 11:22
Sakatlıktan kurtulan Edin Visca, antrenmanlarda kendini deniyor.

Bosnalı yıldız, Ankaragücü maçında mutlaka kadroda olmak istiyor. Fırtına'nın bir diğer sakat yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisi sürüyor.

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle sorun yaşayan genç futbolcunun Akyazı'daki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Bakasetas cezalı olduğu için 10 numara bölgesinde Abdülkadir veya Yusuf'a şans gelecek. Diğer bir ihtimal; Enis Bardhi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery