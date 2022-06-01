Geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, gelecek sezon mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi için dikkati çeken açıklamalar yaptı. Başakşehir'de birlikte çalıştıkları teknik direktör Abdullah Avcı'dan övgü dolu sözlerle bahseden ve sıkça transferde Fenerbahçe ile anılan Visca, kendisine gelen tekliflerin sayısını da paylaştı.



"ABDULLAH AVCI'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"



Akşam Gazetesi'ne konuşan ve Türk futbolunun son dönemlerine damga vuran Visca, "10 yıl önce Abdullah Avcı ile Türkiye'ye geldim, ondan her şeyi öğrendim. Hem kariyerime hem futboluma hem düşüncelerime ve son olarak da şampiyonluğu yaşatıp mutluluğuma katkı yaptı" dedi.



"4-5 RESMİ TRANSFER TEKLİFİ GELDİ"



Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan bordo-mavili futbolcu, "Bu durum benim dışımda gelişti ama hem yaz hem de ara transfer döneminde benim bildiğim 4-5 resmi transfer teklifi geldi. Ama Başakşehir kulübünde gerçekten mutluydum ve başkanımız hepsini reddetti. Trabzon benimle daha önce de ilgilendi ama bu devre arasında Avcı beni aradı, kulübün hedeflerini anlatınca çok etkilendim. Bu kez ben de çok istedim, çünkü heyecanlandım, hedefleri çok özeldi. Ne dedilerse o oldu zaten" ifadesini kullandı.



"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GOLÜ"



Bordo-mavili forma ile ligin 23. haftasında Galatasaray'a son dakikalarda attığı golü, "Kariyerimin en önemli golü oldu, çünkü hem Trabzonspor adına attığım ilk goldü, hem de o maçtan sonra şampiyonluğa iyice inandık" diye yorumlayan Bosnalı oyuncu, attığı kritik gollerle şampiyonluğa katkı yapmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.



"SADECE ŞAMPİYONLUK HAVASI VAR"



Edin Visca bordo-mavili kulüpteki dönemi için, "Trabzonspor'a transferimde önce Abdullah Avcı, ardından yönetimle görüştüm, etkilendim. Ama Trabzonspor'da ilk antrenmana çıktığım günü unutamıyorum. Bütün takım arkadaşlarım bana çok içten davrandılar. O antrenman bitince şunu düşündüm. Herkes başarıya inandı, sadece bunu düşünüyor. Burada sadece şampiyonluk havası var. Biz bu işi başaracağız. Bu inanç ve birliktelik anahtarımızdı ve bu da zaten bizi şampiyonluğa götürdü" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SES GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"



Şampiyon oldukları için mutlu olduğunu vurgulayan ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan yetenekli oyuncu, "Orası açıkçası çok zor bir arena, çok güçlü takımlar var. Ama bizim kadromuzda da o turnuvada oynayanlar var. Tecrübeli isimlerimiz çok. Ve çok yetenekli gençlerimiz var. Hocamız zaten büyük usta, mükemmel taraftara sahibiz. Şampiyonlar Ligi için hazırız. Play-Off'u geçip gruplara çıkacak gücümüz tabii ki var. Orada ses getirebilecek, fark yaratabilecek bir ekibiz, buna inanıyorum" dedi.



"RAKİBE DEĞİL KENDİME KIZARIM"



Öte yandan "Maç içinde en çok neye sinirlenirsin?" sorusunu yanıtlayan Edin Visca, şunları söyledi:



"Rakibin amacı seni oyundan düşürmek. Bunu topu çalarak, çalım yemeyerek, bazen de güç kullanarak, kasıtlı şekilde faul yaparak gerçekleştirir. Bu futbolun doğası. Rakibe sinirlenince onun istediğini yapmış oluyorsun zaten ve kendine zarar veriyorsun. En büyük yanlışım, maçta rakibe sinirlenmek ve bunu en aza indirdiğimi düşünüyorum ve onlara takılmıyorum mümkünce. Artık sadece kendi yapamadıklarıma sinirleniyorum."



VISCA'NIN TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI



Trabzonspor'da 18 Süper Lig maçında 5 gol ve 4 asist üreten Visca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Visca, geride bıraktığımız sezon Medipol Başakşehir formasıyla da 19 maçta 4 gol kaydetti.



VISCA İLE KISA KISA



Savaş: Çok kötü, çok acı



Abdullah Avcı: Karizma



En iyi Türk futbolcu: Ömür



En iyi yabancı: Nwakaeme



Gol mü, asist mi: Asist



Messi mi, Ronaldo mu: Cristiano Ronaldo



İdol: Hasan Salihamidzic



Trabzon taraftarı: Böylesi yok



Tatil tercihi: Doğa kampı





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