Visca, Fenerbahçe için Göksel Gümüşdağ ile görüştü

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 sezondur Başakşehirli Edin Visca'yı transfer etmek istediği biliniyor.



Sarı-Lacivertliler'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesinin ardından bu transfer konusunda daha somut adımlar atılmıştı.



"KİMSE KAPIMIZI ÇALMADI"



Ancak Göksel Gümüşdağ sezon başında çıkan haberleri "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum. Çünkü bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı" diyerek yalanlamıştı.



4 MİLYON EURO VE DENİZ TÜRÜÇ



Visca'dan vazgeçmeyen Fenerbahçe son olarak tüm şartları zorlayarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti.



Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken flaş bir gelişme yaşandı.



Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.



"BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ"



Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında...



