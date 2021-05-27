Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro

İşte en değerli 10 kulüp:

SIRA



TAKIM



DEĞER (€)



1



Real Madrid (İspanya)



2 milyar 909 milyon



2



Barcelona (İspanya)



2 milyar 869 milyon



3



M.United (İngiltere)



2 milyar 661 milyon



4



B.Münih (Almanya)



2 milyar 621 milyon



5



Liverpool (İngiltere)



2 milyar 284 milyon



6



M.City (İngiltere)



2 milyar 170 milyon



7



Chelsea (İngiltere)



1 milyar 875 milyon



8



PSG (Fransa)



1 milyar 754 milyon



9



Tottenham (İngiltere)



1 milyar 708 milyon



10



Juventus (İtalya)



1 milyar 445 milyon



27



Galatasaray (Türkiye)



345 milyon



32



Fenerbahçe (Türkiye)



184 milyon





Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Son beş yılda yüzde 44 değer kazanan 32 kulüp, Covid-19 nedeniyle son bir yılda yüzde 15 değer kaybetti. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon euro kayıpla 33 milyar 600 milyon euro olarak belirlendi.Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı. Bu yıl yüzde altı değer kaybeden Galatasaray, 345 milyon euroluk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu. Atalanta ve Marsilya gibi bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon euroluk değeriyle 32'nci sırada yer aldı.Listenin ilk sırasında ise bir kez daha Real Madrid yer aldı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan İspanyol devine 2 milyar 909 milyon euro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2 milyar 869 milyon euroluk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United ise 2 milyar 661 milyon euroyla ikinciliği kaybederek, üçüncü sıraya geriledi. Ancak üç kulüp de Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı.KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Covid-19 salgını gösterdi ki, artık futbolda yeni reformlara ihtiyaç var. Tüm kulüpler için maddi zararın boyutları çok fazla ve birçok büyük kulüp borçları ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden özellikle UEFA'nın doğru yaptırımlarla kulüpleri kontrol altında tutması gerekiyor. Bunu da Finansal Fair-Play'ı doğru uygulayarak başarabilir'' dedi.