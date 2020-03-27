'Virüslü olmadığımdan emindim ama kendimi eve kilitledim'

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, koronavirüs sebebiyle yaşadığı karantina günlerini SkySport'a anlattı.
Polonyalı file bekçisi 14 gündür kendisini eve kapattığını belirterek, "Biraz sıkıldığımı itiraf etmeliyim. Ben bir kaç hafta önce ailemi Polonya'ya göndermiştim. Bu yüzden evde tek başımayım. Çok fazla uyuyarak ve uzanarak günlerimi geçiriyorum ve sezonun başlayacağını umarak hazır kalmaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.
Takım arkadaşları Rugani, Matuidi ve Dybala'nın testlerinin pozitif çıkması ile ilgili de konuşan Wojciech Szczesny, "Sonuçlar açıklandıktan sonra Rugani, Matuidi ve Dybala'nın testlerinin pozitif olduğunu duydum ve şok oldum çünkü hiç belirtileri yoktu. Ben, bende olmadığından emindim ama yine de 2 haftadır kendimi evde kilitli tutuyorum" sözlerini kullandı.
Ligin tamamının ertelenmeden önce oynadıkları Inter maçını da değerlendiren 29 yaşındaki file bekçisi, "Çok garip bir maçtı. Taraftar olmadan oynamak hiç normal bir durum değil. Kazandık ve bunu kutladık ama taraftarlara olmadan hiç olmadı. Futbolun güzelliği duygularla ve taraftarlarla yaşadığımız güzel anılarla daha anlamlı" diyerek sözlerini noktaladı.
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Polonyalı file bekçisi 14 gündür kendisini eve kapattığını belirterek, "Biraz sıkıldığımı itiraf etmeliyim. Ben bir kaç hafta önce ailemi Polonya'ya göndermiştim. Bu yüzden evde tek başımayım. Çok fazla uyuyarak ve uzanarak günlerimi geçiriyorum ve sezonun başlayacağını umarak hazır kalmaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.
Takım arkadaşları Rugani, Matuidi ve Dybala'nın testlerinin pozitif çıkması ile ilgili de konuşan Wojciech Szczesny, "Sonuçlar açıklandıktan sonra Rugani, Matuidi ve Dybala'nın testlerinin pozitif olduğunu duydum ve şok oldum çünkü hiç belirtileri yoktu. Ben, bende olmadığından emindim ama yine de 2 haftadır kendimi evde kilitli tutuyorum" sözlerini kullandı.
Ligin tamamının ertelenmeden önce oynadıkları Inter maçını da değerlendiren 29 yaşındaki file bekçisi, "Çok garip bir maçtı. Taraftar olmadan oynamak hiç normal bir durum değil. Kazandık ve bunu kutladık ama taraftarlara olmadan hiç olmadı. Futbolun güzelliği duygularla ve taraftarlarla yaşadığımız güzel anılarla daha anlamlı" diyerek sözlerini noktaladı.
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