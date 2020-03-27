'Virüslü olmadığımdan emindim ama kendimi eve kilitledim'

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, koronavirüs sebebiyle yaşadığı karantina günlerini SkySport'a anlattı.Polonyalı file bekçisi 14 gündür kendisini eve kapattığını belirterek, "" sözlerini kullandı.Takım arkadaşları Rugani, Matuidi ve Dybala'nın testlerinin pozitif çıkması ile ilgili de konuşan Wojciech Szczesny, "" sözlerini kullandı.Ligin tamamının ertelenmeden önce oynadıkları Inter maçını da değerlendiren 29 yaşındaki file bekçisi, "" diyerek sözlerini noktaladı.