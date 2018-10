Virtus.pro yine ciddi başladı!

TI8'den sonra katıldıkları ilk turnuva olan Maincast Autumn Brawl'da Virtus.pro sezona ciddi başladı.



Playofflarda önce Team Spirit'i sonra Ninjas in Pyjamas'ı yenen takım finalde NoPangolier ile karşılaştı.



NoPangolier, CIS bölgesinde kurulan yeni bir takım, ise neredeyse namağlup finale geldi. ESPADA, Gambit, Navi'yi yenen takımın finaldeki rakibi ise daha zorluydu.



Finalde ilk maç 70 ikinci maç ise 50 dakika sürdü. Her iki maç da bir o yana bir bu yana gitti geldi. İki maçı da kazanan Virtus.pro oldu. Üçüncü maç ise sadece 20 dakika sürdü ve Virtus.pro maçı tamamiyle domine etti, NoPangolier'i seride 3-0 skorla süpürdü.







Virtus.pro'yu birkaç hafta sonra daha ciddi olarak ESL One Hamburg 2018'de göreceğiz. Bakalım orada da aynı performansı sergileyebilecekler mi?



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk