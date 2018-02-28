Virtus.pro ve ORDER evlerine dönüyor



Son dönemde dağılması gündemde olan Virtus.pro, bu turnuvada da taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Uzun bir süredir kötü gidişatın farkında olan oyuncular da bunu durduramıyor. Dünkü G2 mağlubiyetinden sonra alt aşamaya düşen Polonyalı ekip, bugün de turnuvanın kendi adına ikinci maçında ikinci mağlubiyetini alarak elenmiş oldu.



İlk harita olan Train'de T tarafında başlayan Heroic takımı özellikle Ruben 'RUBINO' Villarroel'in müthiş performansıyla 8-0 öne geçti. Bu noktadan sonra biraz toparlanma gayreti gösteren VP, 4 ellik seriyle ilk yarıyı 5-10 kapatabildi. İkinci yarıda da tabanca rauntunu verdikten sonra eco kazanıp haritaya tutunmaya çalışan VP'ye rakibi çok şans tanımadı ve maç 16-8 Heroic üstünlüğüyle bitti.



İkinci haritada da benzer bir durumla karşılaştık. Maçın başından itibaren etkili olamayan Virtus.pro'da Jaroslaw "pashaBiceps" Jarząbkowski 'nin takım arkadaşlarına adeta yük olmasıyla bütün ümitler söndü. Yine RUBINO ve NiKo'nun güzel oyunlarıyla maç kontrolünü eline alan Heroic haritayı 16-6, maçı da 2-0 kazanıp Virtus.pro'yu turnuva dışına itmiş oldu. Kendileri ise alt aşamadan yollarına devam ediyorlar, yeni rakip North!







Günün diğer eleme maçında ORDER ve Ninjas in Pyjamas karşılaştı. Turnuvanın zayıf halkası Okyanusya takımı dünkü 16-3'lük mağlubiyetinden sonra bu maça da ayakları çok sağlam şekilde yere basarak çıkmadı açıkçası. İlk harita olan Train'in ilk yarısında iyi idare etmelerine (8-7) karşın NiP'in ikinci yarı oynadığı harika CT performansı ORDER'ın varlık gösterememesine sebep oldu. Harita 16-8 son buldu. Mirage haritasında da durum değişmedi ve o da 16-4 NiP lehine bitti. Bu sonuçla ORDER takımı da turnuvadan elendi. NiP'in ise alt aşamada sonraki rakibi G2 - fnatic maçının kaybedeni olacak! Günün diğer eleme maçında ORDER ve Ninjas in Pyjamas karşılaştı. Turnuvanın zayıf halkası Okyanusya takımı dünkü 16-3'lük mağlubiyetinden sonra bu maça da ayakları çok sağlam şekilde yere basarak çıkmadı açıkçası. İlk harita olan Train'in ilk yarısında iyi idare etmelerine (8-7) karşın NiP'in ikinci yarı oynadığı harika CT performansı ORDER'ın varlık gösterememesine sebep oldu. Harita 16-8 son buldu. Mirage haritasında da durum değişmedi ve o da 16-4 NiP lehine bitti. Bu sonuçla ORDER takımı da turnuvadan elendi. NiP'in ise alt aşamada sonraki rakibi G2 - fnatic maçının kaybedeni olacak!