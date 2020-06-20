Virtus Bologna, gözüne Nando de Colo'yu kestirmiş durumda!

Fenerbahçe'de bütçenin küçülmesinin, takımdan Nando de Colo gibi birkaç büyük oyuncunun ayrılmasına yol açabileceği açıklandı.

Virtus Bologna, gözüne Nando de Colo'yu kestirmiş durumda!
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20 Haziran 2020 14:49
Fenerbahçe'de bütçenin küçülmesinin, takımdan Nando de Colo gibi birkaç büyük oyuncunun ayrılmasına yol açabileceği açıklandı.

Massimo Selleri'nin Il Resto del Carlino'da bildirdiğine göre, Virtus Bologna, De Colo'ya ulaşma olasılığının olup olmadığını görmek için Fenerbahçe'de olanları dikkatle takip ediyordu.

Fransız yıldızın, 2019 yazında Milos Teodosic'in alınmasını sağlayan operasyona çok benzer bir yöntem kullanılarak kadroya katılmaya çalışılabileceği belirtildi.

Yapılan bir ankette, Fransız oyuncunun Euroleague ve EuroCup arasında belirli bir ayrım yapmadığı görülmüştü.



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