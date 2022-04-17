Virgil van Dijk, Türkiye'ye mesaj yolladı

İngiltere'de FA Cup yarı final maçında Manchester City, Liverpool'a 3-2 mağlup oldu. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından Virgil van Dijk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Liverpool'un Hollandalı savunmacısı van Dijk, Manchester City maçı sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, maçın kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.



Virgil van Dijk, müsabakayla ilgili "Tansiyon hep yüksek oluyor bu tarz maçlarda, fantastik karşılaşmalar izletiyoruz ve bunun tarafı olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizim için çok önemliler ve her yerden geliyorlar. Zevkini çıkarmamız lazım" yorumunda bulundu.



TÜRKİYE, ÖMER BAYRAM



Tivibu Spor muhabirinin "Türkiye'de çok fazla Liverpool taraftarı var. Türk futbolu ve Türk taraftarlar hakkında ne söylemek istersin?" sorusuna ise Van Dijk şu yanıtı verdi:



"Tansiyonu yüksek bir ülke. Onlara karşı çok kez rakip oldum. Orada oynayan arkadaşlarım da oldu. Jeffrey Bruma ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram gibi... Onları her zaman görmek benim hoşuma gidiyor. Muhteşem bir ülke ve zevkini çıkaran taraftarlar var. Oradaki herkese selamlar."



ÖMER BAYRAM MESAJ GÖNDERDİ



Bu açıklamaların ardından Ömer Bayram da kişisel sosyal medya hesabından van Dijk'ı etiketleyerek Love Bro (Sevgiler kardeşim) yazıp, kalp emojisi koydu.



Hollanda doğumlu olan Ömer, daha önce verdiği bir röportajda Van Dijk'la çocukluk arkadaşı olduğunu ifade etmişti.









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