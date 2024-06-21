Virgil van Dijk: 'Savunma şeklimizden memnunum'

Hollanda'nın tecrübeli futbolcusu Virgil van Dijk, 0-0 biten Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmak için sahaya çıktıklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen van Djik, şu sözleri sarf etti;



"Hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda takımın bugün her şeyini ortaya koymasından memnunum. Özellikle de savunma şeklimizden ve gol yememe çabamızdan. Açıkçası Fransa'nın sahip olduğu kaliteyle tehlikeli anlar yaratabileceğini biliyorsunuz. Yarattılar da ama yine de savunmaya devam etme direncine sahip olmanız gerekiyor. Hepimiz Avusturya maçının birçok nedenden dolayı zor olacağını biliyoruz. Yoğunluk yüksek olacak. Şimdi toparlanma ve ardından maçı analiz edip onlara nerede zarar verebileceğimizi görme zamanı. Odak noktamız bu olacak."