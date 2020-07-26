Virgil van Dijk: "Önümüzde yeni bir meydan okuma var"

Liverpool'un stoper oyuncusu Virgil van Dijk, Newcastle United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Virgil van Dijk: 'Önümüzde yeni bir meydan okuma var'
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26 Temmuz 2020 21:27
Şampiyon Liverpool'un süperstarı Virgil van Dijk, sezonun sona erdiği ve 3-1 kazandıkları Newcastle United maçının ardından konuştu.

Önümüzdeki sezon da şampiyon olmaları gerektiğini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Böylesine harika bir sezon bizi seneye de şampiyon olmak için motive etmeli. Zor olacak, rakipler daha iyi olacak, bizi daha çok yenmek isteyecekler. Her maça ayrı ayrı konsantre olmamız lazım, bu sezon gibi yapmalıyız. Önümüzde yeni bir meydan okuma var" dedi.

30 sezon sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da Van Dijk, Premier Lig tarihinde bir sezonda tüm maçlara çıkan 5. oyuncu oldu.

Gary Pallister [1992/93]
John Terry [2014/15]
Wes Morgan [2015/16] Azpilicuete [ 2016/17]
Virgil van Dijk [2019/20]



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