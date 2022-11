Virgil van Dijk: 'Brezilya ile karşılaşmak istiyorum!'

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk, Senegal ile oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Van Dijk, "Takım için çok fazla etkim olduğunu biliyorum, çünkü ben bir kaptanım. Liderlik ve organizasyon anlamında takımın oynama şeklini çok fazla etkileyebilecek bir pozisyondayım. Ancak, sonunda birlikte maç kazanabiliriz. Bence çok kaliteli ve harika bir takımımız var. Uzun zamandır bu Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyoruz. Son Dünya Kupası'nda yer alamadık ve bu ülke için acı vericiydi. Bu turnua bizim için çok özel. Umarım özel şeyler başarabiliriz." dedi.



Hollanda'nın kaptanı olmanın kendisi için ne anlam ifade ettiğini dile getiren yıldız futbolcu, "Çok gurur verici bir görev. Ülkemin kaptanlığının ne anlama geldiğini kelimelere dökemem. Genç bir futbolcuyken bile Hollanda Milli Takımı için oynamayı düşünemez, hayal edemezdim. Şimdi kaptanım. Rüya gibi. Bu benim hiç hafife almadığım bir durum." ifadelerini kullandı.



"VAN GAAL İNANILMAZ BİRİ"



Teknik direktör Louis van Gaal ile ilgili düşüncesi sorulan Van Dijk, "Birçok özelliği var. İletişim kurma açısından çok özel biri. Çok dürüst, her konuya açık. Onun hakkında söyleyecek kötü bir sözü var. Çok direkt birisi ama buna rağmen her daim saygısını korumayı başarıyor. En önemli şey bu. Hepimizin aynı sayfada olması için her şeyi yapıyor. Kariyeri boyunca birçok başarısı var, inanılmaz oyuncularla çalıştı, büyük deneyimleri var ama hala başarıya aç." cevabını verdi.



"SENEGAL EN ZORLU RAKİBİMİZ"



Dünya Kupası'ndaki rakipleri hakkında gelen soruya Van Dijk, "Asla kolay bir grup değil. Senegal, en zorlu maçımız olacak. Ekvador da çok zorlu bir rakip. Diğer tüm takımlardan farklı bir taktikleri var. Her maç yeni bir meydan okuma olacak ve hiç kolay olmayacak." dedi.



"BREZİLYA'YA KARŞI OYNAMAK İSTERİM"



Katar 2022'de oynamak istediği bir takıma dair gelen soruya, "Bu turnuva bitmeden Brezilya'ya karşı mücadele etmek isterim." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.