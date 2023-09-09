Virgil van Dijk bir maç daha ceza aldı

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Newcastle United maçında yediği kırmızı karttan sonra hakem John Brooks'a karşı 'küfürlü ve aşağılayıcı' bir dil kullandığı için bir maç daha ceza aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Virgil van Dijk bir maç daha ceza aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2023 17:01
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Newcastle'lı Alexander Isak'ın kaelciyle karşı karşıya kalacağı sırada faul yapması sebeiyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı, ancak hakem John Brookes ve dördüncü hakem Craig Pawson'a açıkça itiraz ettiği de görüldü.

Virgil van Dijk'ın oyundan çıkmadan önce hakem John Brooks'a "Şaka mı yapıyorsun a.... k....." dediği ve bu yüzden tekrardan ceza aldığı açıklandı.

32 yaşındaki Hollandalı stoper Virgil van Dijk kullandığı bu cümlenin ardından 120 bin euro para cezasına ve 1 maç daha ceza aldığı açıklandı.

Virgil van Dijk, Newcaste United maçında yediği kırmızı kartla beraber Premier Lig'de 177. maçında ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery