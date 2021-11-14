Virgil van Dijk: 'Arsene Wenger futbolcuları dinlemeli'

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk, iki yılda bir Dünya Kupası fikri için açıklamalarda bulundu.



Oyuncu sağlığının öncelik olması gerektiğini söyleyen Hollandalı stoper, "Maça çıkmak, herhangi bir futbolcu için en önemli şeydir. Ancak doğru planlamanın yapılması gerekiyor. Oyuncuların sağlığı ve güvenliği öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.



Arsene Wenger ile görüştüğünü söyleyen başarılı futbolcu, "İki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikri için Arsene Wenger ile görüşmem istendi. Bu konunun biz futbolcularla konuşulmasını takdir ediyorum ama bizi gerçekten dinlemelerinin vaktinin geldiğini düşünüyorum." dedi.





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