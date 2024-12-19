Vinicius: 'Mbappe'nin büyük bir hayranıyım'

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



Brezilyalı yıldız, "Mbappe'nin büyük bir hayranıyım. Transferinden önce ona birçok mesaj göndermiştim çünkü onunla birlikte oynamayı hayal ediyordum. Uzun zamandır birbirimize hayranlık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Real Madrid hakkında da konuşan Vinicius Junior, "Kimsenin kibirli olmadığı ve herkesin birbirini sevdiği harika bir takımımız var. Real Madrid'i her zaman olması gereken yere, zirveye taşımak için buradayız." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 13 gol attı ve 9 asist yaptı.



