Vinicius Junior: "Sonsuza kadar Real'de kalmak istiyorum"

Real Madrid'in Borussia Dortmund karşısında 5-2'lik skorla kazandığı maça yaptığı hat-trickle damga vuran Vinicius Junior, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vinicius Junior: 'Sonsuza kadar Real'de kalmak istiyorum'
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23 Ekim 2024 00:29
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

2-0'dan 5-2'ye geri dönüş için konuşan Brezilyalı yıldız, "Soyunma odasında Ancelotti bize bir gol atarsak geri dönüş yapacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

Dortmund karşısında hat-trick yapan Vinicius, "Geldiğimden beri bana her şeyi veren Real Madrid için çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi, bizim turnuvamız. Yeniden kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Real Madrid taraftarlarının kendisi için Ballon d'Or tezahüratı yapmasını değerlendiren Vinicius Junior, "Taraftarların bu şekilde tezahüratları beni çok mutlu ediyor, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

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