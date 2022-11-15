Vinicius Junior: "Neymar ile oynamak rüya gibi"

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Neymar ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Vinicius Junior: 'Neymar ile oynamak rüya gibi'
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Brezilyalı yıldız Neymar ile ilgili konuştu.

Vinicius yaptığı açıklamada, "Neymar gençken çok zorluk yaşadı. Çok fazla baskı altında oynamak zorunda kaldı. Bugün yeni nesle bir şeyler öğretmek için çok çabalıyor." dedi.

Neymar'ın gençler için bir idol olduğunu söyleyen Junior, "Neymar ile oynamak bir rüya gibi. Biz gençlerin en büyük idolüydü. Lider olarak takımımız için önemli biri. Birbirimize yardım ederek harika bir Dünya Kupası geçirebileceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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