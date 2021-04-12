'Vinicius Junior, Barcelona'ya geliyordu! Menajerleri ihanet etti'

Barcelona'nın Güney Amerika'daki eski scout şefi Andre Curie, Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior'la ilgili açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı futbolcuyu Barcelona'nın daha önce keşfettiğini söyleyen Andre Curie, "Vinicius Junior ile Real Madrid'den üç buçuk yıl önce ilgilendik. Menajerleri, Barcelona ile anlaştı ancak sonra ihanet ettiler." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Andre Curie, "Vinicius Junior'u isteyen bizdik, Rela Madrid değil. Her şey yolunda giderken sırtımızdan bıçaklandık. Vinicius Junior, Real Madrid'e imza atmadan 15 gün önce kendisinin Barcelona hayranı olduğunu, Neymar'ın idol olarak gördüğünü ve Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi. Ancak sonrasında Real Madrid'e gitti" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da 27 maça çıkan ve 15 karşılaşmaya 11'de başlayan Vinicius Junior, 3 gol, 3 assitlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon 9 maça çıkan 20 yaşındaki Brezilyalı, 3 gol kaydetti.



