Vinicius Jr yeni sözleşmeye imzayı attı

Real Madrid, yıldız oyuncusu Vinicius Jr'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; realmadrid.com
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Vinicius Jr yeni sözleşmeye imzayı attı
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31 Ekim 2023 16:41
Real Madrid yaptığı açıklamayla yıldız oyuncusu Vinicius Jr'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Vinicius Jr'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Real Madrid'e 2018 yılında transfer olan Vinicius Jr, A Takım ile 235 resmi maça çıktı ve 63 gol attı.

Ayrıca Vinicius Jr, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 2 İspanya Süper Kupası'yla beraber 6 sezonda toplam 9 kez şampiyonluk yaşadı.

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