Vinicius Jr, 39 kişilik kariyer ekibiyle çalışıyor

💫Vinicius Junior'ın 12'si tam zamanlı olmak üzere toplam 39 kişilik kariyer yönetim ekibi bulunuyor. [Globo]



👔Avukat

🧑‍🍳Aşçı

💪Masör

🍽️Beslenme Uzmanı

👟Bireysel performans antrenörü

🧑‍⚕️Fizyoterapist

📹24 saat kendisini çeken fotoğrafçı ve kameraman

📱Sosyal medya ekibi pic.twitter.com/4XOCKkWU97



— Sporx (@sporx) October 6, 2021

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior'un kendisini futbola konsantre ederek tam 39 kişilik kariyer yönetim ekibinin bulunduğu ortaya çıktı.VJR Team adıyla Brezilyalı yıldızın sürekli yanında olan ekibin 12'sinin tam zamanlı olmak üzere 39 kişiyle birlikte kariyer yönetimini gerçekleştirdiği belirtildi. Detaylarını Globo'nun verdiği bilgilere göre Vinicius'a özel olarak çalışanlar arasında avukat, aşçı, masör, beslenme uzmanı, bireysel performans antrenörü, fizyoterapist, neredeyse 24 saat kendisini çeken fotoğraf ve video ekibi ve sosyal medya ekibi gibi çok detaylı bir kariyer planlaması inşa ettiği ifade edildi.Bunların yanında Vinicius Junior'un Nike, Gaga Milano, Dolge & Gabbana gib markala anlaşmalarıyla yıllık en az 800 bin euroluk gelir elde ettiği belirtiliyor.Vinicius'un Instagram hesabı ise Real Madrid'e gelmeden önce 2 milyonken şu anda 12 milyon takipçi ile ciddi bir kitleye hitap ediyor.Brezilya gazetesi Globo'ya göre özellikle bu sezon performansı gözle görülür şekilde yükselen 21 yaşındaki yıldızın yıllık 3,5 milyon euroluk maaşını sezon sonunda yeni sözleşme ile katlamasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı toplam 10 maçta 5 gol 3 asist ile dikkat çekti.