Vini'ye yol gözüktü

Galatasaray bu sezon İcardi'yi yedekleyecek iki isim transfer etti.
Önce Bakambu'yu alıp satan Galatasaray, daha sonra ise Vinicius'u kiraladı. Kasımpaşa maçında çok kritik bir gole imza atan Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Vinicius'un sezon sonunda Fulham'a dönmesine kesin gözle bakılıyor.
Önce Bakambu'yu alıp satan Galatasaray, daha sonra ise Vinicius'u kiraladı. Kasımpaşa maçında çok kritik bir gole imza atan Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Vinicius'un sezon sonunda Fulham'a dönmesine kesin gözle bakılıyor.