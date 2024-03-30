Vini'ye yol gözüktü

Galatasaray, Kasımpaşa maçında attığı kritik gol haricinde bekleneni veremeyen Vinicius'un kiralık sözleşmesini uzatmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Vini'ye yol gözüktü
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30 Mart 2024 12:37
Galatasaray bu sezon İcardi'yi yedekleyecek iki isim transfer etti.

Önce Bakambu'yu alıp satan Galatasaray, daha sonra ise Vinicius'u kiraladı. Kasımpaşa maçında çok kritik bir gole imza atan Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Vinicius'un sezon sonunda Fulham'a dönmesine kesin gözle bakılıyor. 

 
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