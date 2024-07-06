Vincenzo Montella: ''Türk ruhunu yansıtacağız''

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun." dedi.

Kadroyla ilgili konuşan Montella, "Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız ." ifadelerini kullandı.