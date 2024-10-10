Vincenzo Montella: "Karadağ'ı hafife alma"

A Milli Erkek Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncularına yaptığı konuşmada Karadağ'ın hafife alınmamasını istedi.

, Fotoğraf; Twitter
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Vincenzo Montella: 'Karadağ'ı hafife alma'
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10 Ekim 2024 11:31
A Milli Erkek Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. grup 3. maçında 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı konuk edecek.

İki maç sonunda liderliği Galler ile paylaşan Ay - Yıldızlılarda, tecrübeli teknik adam Vincenzo Montella puansız rakiplerine karşı rehavet yaşanmasından endişe ediyor. 

Montella, futbolcularıyla yaptığı toplantıda A Ligi'ne yükselme hedefini tekrarlayıp Karadağ'ın hafife alınmamasını istedi. Rakibin sürprize açık bir takım olduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Futbol ciddiyetsizliği affetmez, disiplinli oynamalıyız. Hücumda daha bitirici olmalıyız. İzlanda maçında krize girebilirdik. Aynısına Karadağ önünde izin veremeyiz." diye konnştu.
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