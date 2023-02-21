Vincenzo Montella: 'İnsanlar sokaklarda, yardım edin'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, kendi ülkesinin basınına depremi ve sonrasında yaşananları aktardı.



Hatay'da 20 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Vincenzo Montella "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.



İtalyan teknik adam ayrıca "Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan İtalyan basını, Vincenzo Montella'nın depremzedeler için yaptığı yardımlardan bahsetti. Monetella ise İtalyan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısında bulundu.



Deneyimli teknik adam, 'Vincenzo Montella Acil Durum' derneği ile zor durumdaki insanlara yardım etmek ve desteklemek için çağrı yaptı.



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Montella, "Bugünden itibaren, meydana gelen trajik depremden etkilenen Türk halkına somut destek için 'Vincenzo Montella Acil Durum' İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışta bulunmak mümkün. Birlikte gerçekten yardımcı olabiliriz" ifadeleri yer aldı.



Ayrıca Şubat 2023'de oluşturulan derneğin ilk projesinin de depremden etkilenen Adana ilindeki vatandaşlara yardım etmek olduğu belirtildi. Yapılan bağışların, evsiz kalan vatandaşlara prefabrik ev sağlanması ve depremzede çocukların eğitimi için harcanacağı vurgulandı.



Montella "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" dedi.





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