Vincenzo Montella: 'Hep dimdik ayakta olacağız'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında ilk yarının dengeli oynandığını belirten Montella, Mario Balotelli'nin gördüğü kırmızı karttan sonra dengenin rakipleri lehine bozulduğunu ifade etti.



Montella, Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalmanın dezavantaj oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Kasımpaşa ikinci yarı Fenerbahçe ile beraber en çok puan toplayan takım. Son maçı bir kenara bırakmak lazım. Çok kötü bir performans gösterdik ve birkaç oyuncumuzu da kaybettiğimiz maç oldu. Baktığınızda geçen yıl eylül ayının başında birileri Adana Demirspor'un buralara geleceğine ve ligin bitimine 5 maç kala farklı hedeflerin peşinden koşuyor olmasına en pozitif konuşan insan bile inanmayabilirdi. Buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için de son şanslarımızı kullanacağız ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız."



"Trabzonspor ligin en iyi takımı"



Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor maçında büyük beklentileri bulunduğunu aktaran Montella, şöyle devam etti:



"Şu ana kadar ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Ligde birinci sıradalar. Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Bu tarz maçların her zaman sonucu açıktır ama biz de kendi performansımızı koymak istiyoruz. Mario Balotelli eksik, bu bir gerçek. Belki 1-2 maç ceza alacak. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız. Biz buraya kadar beraber geldik. Ona göre hazırlanacağız ve kendi maçımızı oynayacağız. Taraftarımızın sevgisini gördüm ve hissettim. Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımları gördüm, teşekkür ederim. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Biz her zaman dimdik ayakta olacağız."









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