Vincenzo Montella: 'F.Bahçe'den sonra en iyisi biziz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız." dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Adana ekibinin hazırlıkları sürüyor.



Teknik direktör Montella, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konyaspor maçında aldıkları beraberliğin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Oynadığımız ve gösterdiğimiz performans sonrasında açıkçası herkes üzgündü. Biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretirsiniz ancak sonucu alamazsınız. Beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Gerçekten takımın performansından çok mutluyum. Herkes sonuna kadar mücadele verdi. Futbolda bu tarz performans gösterirseniz kolay kolay da maç kaybetmezsiniz. O yüzden pozitif bir maçtı." diye konuştu.



"Zorlu bir deplasmana gidiyoruz"



Montella, pazar günü oynayacakları Kayserispor deplasmanının zor geçmesini beklediğini belirtti.



Şu an ligde 2'nci sırada yer aldıklarını hatırlatan Montella, şöyle devam etti:



"Bizim sıralamaya bakmadan kendi yolumuza bakmamız gerekiyor. Biz bu şekilde performansları üretmek ve orada olmak zorundayız. O yüzden kim ne yaptı, ne etti önemli değil. Şu an da zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Son 6 maçta 13 puan toplayan Kayserispor'a karşı bir maç oynamaya gidiyoruz. Son iki maçını da iki galibiyetle kapatan bir rakibe karşı deplasmanımız olacak. Galatasaray'ı da yenerek iki galibiyeti var. O yüzden zorlu bir deplasman olacak ama biz kendi yolumuza bakacağız. Gelişime açık bir takımız ve daha da fazla gelişerek kendi futbolumuzu en iyi seviyeye taşımamız gerekiyor."



"Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde"



Rus santrafor Artem Dzyuba'nın kadroda yer bulamamasının hatırlatılması üzerine Montella, "Ben açıkçası o olaya bireysel bakıyorum. Takımı sahaya dizeceğim zaman hangisi bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlara da oynamayanlara da saygı duyulması gerekiyor, çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.





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