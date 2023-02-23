Vincenzo Montella'dan örnek davranış

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, depremden etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella'dan örnek davranış
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23 Şubat 2023 10:12
Deprem bölgesi için yardım kampanyaları devam ediyor.

Futbol dünyası da bu kampanyaların ön saflarında yer aldı. Daha önce Roma'ya giderek arkadaşı Mourinho ile bölge için neler yapabileceğine dair fikir alışverişinde bulunan, Fiorentina ve Roma ile temsili maç organize eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, şimdi de depremden etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu. İtalyan teknik adamın düzenlediği kampanyanın adı ise "SOS Turchia" oldu.

DERNEK KURDU, YARDIM ELİ UZATTI

Montella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte "Vincenzo MontellaAcil Durum" adıyla insani yardım derneği kurduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli ve aralarında teknik direktörü olduğu takımın kenti Adana da olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi için "SOS Turchia" yardım kampanyasını başlattığını kaydetti.

"KENDİMİ BUNA ADAYACAĞIM"

Derneğinin herhangi bir kâr amacı gütmediğini, tamamen yardım maksatlı olduğunu ifade eden Montella, "Burada amaç, bağışlar toplamak ve bununla Adana halkına yönelik projeleri gerçekleştirmek. Ben de kendimi, bu projelerin uygulanmasına adayacağım" dedi. 48 yaşındaki teknik direktör, "Onlara yardım için gelen pek çok küçük çabayı birleştirmeyi umarak, bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

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