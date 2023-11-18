Vincenzo Montella'dan Galler açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella'dan Galler açıklaması!
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18 Kasım 2023 22:12
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçı öncesi açıklama yaptı.

Montella yaptığı açıklamada, "Hava soğuk olmasına rağmen sıcak bir ortam var. Taraftarımızla birlikte umarım maç istediğimiz şekilde gider. Beni çok sevdiklerini her seferinde hissettiriyorlar. Türkiye için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

Galler'in puan kaybetmesiyle ilgili Montella, "Galler'in aldığı sonuç bizi ilgilendirmiyordu. Oraya birincilik için gideceğiz. Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan'ın maça kaptan çıkmasıyla ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Kendisi için çok özel bir akşam. Burada yetişti, önemli olan nerede olduğu. Deplasmandayız ama evimizde gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Montella son olarak, "Hepimiz için önemli bir akşam. Bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu özel günde özel bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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