Vincenzo Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Vincenzo Montella'dan Galatasaray'a ziyaret
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09 Ocak 2024 16:07
Galatasaray, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

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