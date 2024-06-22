Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması!

"Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız.'' dedi.

Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu dile getiren Montella, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da." ifadelerini kullandı.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." yorumunu yaptı.

Kazanmak istediklerini söyleyen İtalyan hoca, "Biz kendi maçımızı oynayacağız. Programımız değişmedi. Kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için sahadayız." dedi.