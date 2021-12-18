Vincenzo Montella: "Daha erken bitirebilirdik"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.
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18 Aralık 2021 23:15
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