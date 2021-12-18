Vincenzo Montella: "Daha erken bitirebilirdik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Vincenzo Montella: 'Daha erken bitirebilirdik'
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18 Aralık 2021 23:15

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