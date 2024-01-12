Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor'a ziyaret gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 21:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya açıklamada, Montella'ya Başkan Vekili Adnan Er ile teknik direktör İlhan Palut tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Montella'nın ziyaretine Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin ve Recep Ali Salcı'nın katıldığı vurgulanan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, daha sonra Adana Demirspor maçı öncesi takımımızın yaptığı son antrenmanı izlemiştir." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery