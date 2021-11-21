Vincenzo Montella: "Can çekişmek zorunda kaldık"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Altay galibiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vincenzo Montella: 'Can çekişmek zorunda kaldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2021 20:24
Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık." dedi.

Montella, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, İzmir'de uzun zamandır galip gelemediklerini hatırlatarak, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

O açıdan da bu galibiyetin önemli olduğunu kaydeden Montella, "İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık. Karşılaşmayı ilk yarıda, daha önce de bitirebilirdik. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.