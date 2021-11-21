Vincenzo Montella: 'Can çekişmek zorunda kaldık'

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık." dedi.



Montella, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, İzmir'de uzun zamandır galip gelemediklerini hatırlatarak, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



O açıdan da bu galibiyetin önemli olduğunu kaydeden Montella, "İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık. Karşılaşmayı ilk yarıda, daha önce de bitirebilirdik. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.





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