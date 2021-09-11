Vincenzo Montella: 'Buraya çalışmaya geldik!'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Aslında çok çalışmamız gerektiğini biliyordum. Çok büyük motivasyonla geldim, eksikleri biliyordum. Orta salanı kapatamadık. Uzun toplarda reaksiyon veremedik. Bunları biliyorduk. Daha çok çalışacağız, düzelteceğiz ve daha iyi olacağız. Kimseyi suçlayamayız. Eksiğimiz ikili mücadeleler, bunu net gördük. Bu motivasyonumuzu kırmıyor. Zaten motiveyiz ve biz buraya çalışmak için geldik." dedi.



