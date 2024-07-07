Vincenzo Montella: "Bence en iyi 5 takımdan biriyiz"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"ÜZGÜNÜZ AMA GURURLUYUZ"
"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz." diyerek sözlerine başlayan Montella, "Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..." ifadelerini kullandı.
"TECRÜBESİZLİK..."
Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen Montella, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var." dedi.
Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Daha erken değişiklik yapmanız gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bazen de neden bu kadar erken değişiklik yaptınız diye sorulur. Harika bir turnuva geçirdik. Hollanda ve İspanya bizim kazandığımız kadar maç kazandı. Biz çok iyi ve genç bir takımız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nda burada oynayan bir çok oyuncu 26-27 yaşında olacak. Türk ruhuyla oynadık. Böyle bir yenilgiye rağmen halkımız bizi seviyor. Yüreğiyle oynadı oyuncularımız ve bizi gururlandırdılar. Bu turnuvadan sonra Türkiye'ye daha farklı bakılacak. Daha fazla saygı görecek artık bu milli takım. Benim için bir sonraki turnuva Eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim amacımız biraz dinlenmek ve yeni hedefler doğrultusunda hazırlanmak. Uluslar Ligi'nde en üst lige çıkmak istiyoruz. Bir endişem yok, kendi adıma kutlama yapıyorum. Oyuncularımızın birçoğu çok genç. Burada olup bu takımın meyvelerini toplamak isterim." dedi.
Turnuvaya dair herhangi bir pişmanlığı bulunmadığını söyleyen Montella, "Ayrıntılara çok fazla bakmak iyi bir şey değil. Gruptan harika bir şekilde çıktık, iyi yaptığımız şeylere bakmamız lazım. Herhangi bir pişmanlığım yok. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik ama turnuvada 3 maç kazandık ve geçmişteki rekorları kırdık. Geleceğe çok daha net ve güvenli olarak bakıyorum. Buradan çıkaracağım ders iyi duygular olacak. Oynayış şeklimiz ve oynadığımız futbol... Tabii ki deneyim eksikliğimiz vardı, topa daha iyi hükmedebilirdik. Sahada oynayan oyuncularımın sezon boyunca devamlılıkları yoktu. Oynadıkça deneyim kazanırsınız. İkinci yarıyı daha iyi oynayabilirdik diye düşünüyorum. Tabii ki kusursuz bir takım olsaydı zaten tuhaf olurdu." sözlerini sarf etti.
"FİNALİN TOHUMLARI ATILDI"
Gelecek için umutlu olduğunu söyleyen Montella, "Kesinlikle bir finalin tohumları atıldı diyebiliriz. Burada çok önemli deneyimler kazandık. Türkiye'de bu takıma karşı çok büyük bir sempati var. Diğer ülkelerden de aynı şekilde. Bana göre gelecek bizim yanımızda olacak." dedi.
"HAKEM KARARLARI"
Hakem kararları hakkındaki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Bu konuda çok şanslı değildik. Başka bir şey eklemek istemiyorum bu konu hakkında. Takımımız her yerde büyük destek gördü. Bu akşamki mağlubiyetten sonra insanlar her zaman gösterdikleri sevgiyi tekrar gösterdi. İnsanlar eğlenmeye devam etti. Gösterdiğimiz tutku herkesi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Son olarak Merih Demiral'ın aldığı ceza hakkındaki soruyu yanıtlayan Montella, "Dün zaten cevap vermiştim ama futbola ait olmayan şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum." dedi.
"ÜZGÜNÜZ AMA GURURLUYUZ"
"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz." diyerek sözlerine başlayan Montella, "Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..." ifadelerini kullandı.
"TECRÜBESİZLİK..."
Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen Montella, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var." dedi.
Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Daha erken değişiklik yapmanız gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bazen de neden bu kadar erken değişiklik yaptınız diye sorulur. Harika bir turnuva geçirdik. Hollanda ve İspanya bizim kazandığımız kadar maç kazandı. Biz çok iyi ve genç bir takımız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nda burada oynayan bir çok oyuncu 26-27 yaşında olacak. Türk ruhuyla oynadık. Böyle bir yenilgiye rağmen halkımız bizi seviyor. Yüreğiyle oynadı oyuncularımız ve bizi gururlandırdılar. Bu turnuvadan sonra Türkiye'ye daha farklı bakılacak. Daha fazla saygı görecek artık bu milli takım. Benim için bir sonraki turnuva Eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim amacımız biraz dinlenmek ve yeni hedefler doğrultusunda hazırlanmak. Uluslar Ligi'nde en üst lige çıkmak istiyoruz. Bir endişem yok, kendi adıma kutlama yapıyorum. Oyuncularımızın birçoğu çok genç. Burada olup bu takımın meyvelerini toplamak isterim." dedi.
Turnuvaya dair herhangi bir pişmanlığı bulunmadığını söyleyen Montella, "Ayrıntılara çok fazla bakmak iyi bir şey değil. Gruptan harika bir şekilde çıktık, iyi yaptığımız şeylere bakmamız lazım. Herhangi bir pişmanlığım yok. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik ama turnuvada 3 maç kazandık ve geçmişteki rekorları kırdık. Geleceğe çok daha net ve güvenli olarak bakıyorum. Buradan çıkaracağım ders iyi duygular olacak. Oynayış şeklimiz ve oynadığımız futbol... Tabii ki deneyim eksikliğimiz vardı, topa daha iyi hükmedebilirdik. Sahada oynayan oyuncularımın sezon boyunca devamlılıkları yoktu. Oynadıkça deneyim kazanırsınız. İkinci yarıyı daha iyi oynayabilirdik diye düşünüyorum. Tabii ki kusursuz bir takım olsaydı zaten tuhaf olurdu." sözlerini sarf etti.
"FİNALİN TOHUMLARI ATILDI"
Gelecek için umutlu olduğunu söyleyen Montella, "Kesinlikle bir finalin tohumları atıldı diyebiliriz. Burada çok önemli deneyimler kazandık. Türkiye'de bu takıma karşı çok büyük bir sempati var. Diğer ülkelerden de aynı şekilde. Bana göre gelecek bizim yanımızda olacak." dedi.
"HAKEM KARARLARI"
Hakem kararları hakkındaki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Bu konuda çok şanslı değildik. Başka bir şey eklemek istemiyorum bu konu hakkında. Takımımız her yerde büyük destek gördü. Bu akşamki mağlubiyetten sonra insanlar her zaman gösterdikleri sevgiyi tekrar gösterdi. İnsanlar eğlenmeye devam etti. Gösterdiğimiz tutku herkesi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Son olarak Merih Demiral'ın aldığı ceza hakkındaki soruyu yanıtlayan Montella, "Dün zaten cevap vermiştim ama futbola ait olmayan şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum." dedi.
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