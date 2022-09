Vincenzo Montella: 'Antalya'ya tüm gücümüzle gidiyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Motella, takımının ayaklarının yere basarak ilerlemesi gerektiğini vurguladı.



Montella, Süper Lig'in 7. haftasında yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından dün antrenmanlarda yer aldığını belirten İtalyan teknik adam, başarılı oyuncunun Antalyaspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saati belli olacağını ifade etti.



Montella, Antalyaspor ile çekindiği bir maç oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra üst üste 3 mağlubiyet aldı. Antalyaspor arzulu olacaktır. Biz de Trabzonspor'u yenerek gidiyoruz. Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlıklarımızı sürdürdük. Antalyaspor maçına tüm gücümüzle gidiyoruz."



Takım olarak maksimuma ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Montella, şunları kaydetti:



"Hedefimiz maksimumu çıkarmak. Tabii ki de böyle olması bizim için çok önemli. Adım adım ilerlemek zorundayız. Lige baktığınızda, yolda hiç bir şey bırakmak istemiyoruz. Her maçta daha iyisini yapmak istiyoruz. Hedeflerimizi her zaman maçtan maça götürmemiz gerekiyor.



Mavi-lacivertliler, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.





