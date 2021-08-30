Vincenzo Montella, Adana Demirspor için geliyor

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.



Süper Lig ekibi, İtalyan Vincenzo Montella büyük oranda anlaşma sağladı.



Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.



Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.



