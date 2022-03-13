Vincenzo Montella: 'Adana Demirspor'a ceza kesiyorlar'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Demir Grup Sivasspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Vincenzo Montella "İkinci yarı hiçbir şekilde oynanmadı. Burada hakem otoritesini ortaya koyamadı. Eğer maçı yönetemiyorsan, 10 dakika uzatma vermenin anlamı yok. Her zaman hakemlerin de hata yapabileceğine sanırım. Hataları kabul edebiliyoruz ama maç anında farklı bir görüntü ortaya çıktığında, bunu kabul edemiyorum. Direk maçın yönetimiyle alakalı konuşuyorum. Profesyonel bir ikinci yarı oynanmadı. Son zamanlarda ceza sahasında oluşan pozisyonlarda hep bize karşı olumsuz bir görüntü var. İlk yarı Matias Vargas kolundan çekildi ama görülmedi. Sanki Adana Demirspor kulübüne ve başkan Murat Sancak'a bir ceza kesmeye başladılar gibi hissetmeye başladım." dedi.



Açıklamalarına devam eden Montella "İtalyan olduğum için kendimi kimseden üstün görmüyorum. Ancak futbolda farklılıklar var. Türkiye'de maçlarda devamlılık yok. Sürekli maç bölünüyor. Maçlar başka yere gidiyor. Futbol kayboluyor. Bunu art niyetle yaptıklarını düşünmüyorum. Bunun değişmesi lazım. Sürekli itiraz, sürekli kavga, sürekli tartışma. Bunlarla uğraşıyoruz. hakem biraz fazla kart kullansa, her şey daha farklı olurdu." ifadelerini kullandı.



Montella ayrıca "Maçlar düzgün oynandığında biz veya rakip takım gol atabiliyor. Futbolun ne kadar güzel olduğunu görüyoruz ama sürekli maç duruyor. Attığım gol 2,5 dakika sonra iptal edildi. Pozisyonu izlemedim, bilmiyorum. Art niyet aramıyorum ama Adana Demirspor ve Murat Sancak'a bir ceza kesilmeye başlanmış gibi duruyor." açıklamasını yaptı.





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