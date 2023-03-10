Vincenzo Italiano: 'Bu oyun Türkiye'de yetmez'

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sivasspor'un iyi kapandığını söyleyen Italiano, "Her şeyden önce ilk yarıda öne geçebilir ve maçı daha farklı bir şekle getirebilirdik. Ancak, bu maç çok zordu. Sivasspor, iyi kapandı. 3 veya 4 fırsatımız oldu, onlarda da yeterince iyi bitiremedik." dedi.



Rövanş maçında daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen İtalyan teknik adam "Önümüzdeki hafta 1-0'lık üstünlükle Türkiye'ye gidiyoruz. Çok zor olacak. Bu maçta gösterdiğimiz performansa kıyasla Türkiye'de daha iyi performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. İlk 15 dakika içinde iki büyük fırsatımız vardı ve daha büyük bir avantaj sağlayabilirdik. Sivasspor, kendi sahasında çok iyi bir takım. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Bu maçta Sivasspor'un kontratak yapmasına izin vermedik, ki bu onların en büyük silahı." ifadelerini kullandı.





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