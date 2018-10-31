  •  
    Mourinho G.Saray'dan onu istedi! Flaş iddia...
  •  
    "Yılmaz Vural, F.Bahçe için şu an en iyi seçim"
  •  
    "Harun'u Galatasaray kalesine koy, ne oluyor"
  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    G.Saray maçı öncesinde taraftara bir gönderme

Vincenzo Iaquinta'ya 2 yıl hapis cezası!

Suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden davada yargılanan eski İtalyan milli futbolcu Vincenzo Iaquinta, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: AA
Vincenzo Iaquinta'ya 2 yıl hapis cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 23:32
Eski İtalyan yıldız futbolcu Vincenzo Iaquinta, yargılandığı suç örgütü davasında 2 yıl hapis cezası aldı.

İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden ve 150'den fazla kişinin şüpheli sıfatıyla yargılandığı davada, eski İtalyan milli futbolcu Iaquinta da suçlu bulundu.

Suç örgütüne üye olmak suçlamasından aklanan Vincenzo Iaquinta, daha önce mahkeme tarafından alınan kararla silah taşıması yasaklanan babasına, yetkililere haber vermeden silah temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Giuseppe ise örgütle bağlantısı olması nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı.

Tarafların, cezaya itiraz etmek için üst mahkemeye başvuracağı belirtildi.

Futbol kariyerinde uzun yıllar Udinese ve Juventus formalarını giyen Vincenzo Iaquinta, 40 maçta 6 gol attığı İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için