Vincenza Montella: "Böyle futbol olmaz! Hep gerilim!"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincenza Montella: 'Böyle futbol olmaz! Hep gerilim!'
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24 Ekim 2021 18:43
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gergin bir maç olduğunu belirten Vincenzo Montella "Bir puan aldık ama çok gerildik. Oyundan uzaklaştık. Sivasspor'dan daha üretkendik ama istediğimiz sonuç olmadı. Bir puan, bir puandır. İkinci yarıda oyun oynanmadı, sadece gerilim oldu. Bu futbola da yansıyor, hiç iyi bir durum değil." dedi.


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