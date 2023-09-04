Bir NBA analisti, Miami Heat ekibinin kadrosunda Gabe Vincent ve Max Strus olmadan büyük bir geri adım atacağını iddia etti.



Heat, bu yaz Vincent'ın Los Angeles Lakers'la üç yıllığı 33 milyon dolarlık, Strus'un ise Cleveland Cavaliers'la dört yıllığı 63 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmasıyla, NBA Finalleri'nde forma giymiş olan bazı önemli oyuncularını kaybetmişti.



Yahoo Sports'tan Chris Mannix, Heat'in Strus ve Vincent olmadan büyük bir geri adım atabileceğini ve ekibin şu anda Doğu'daki 10. seribaşı olduğunu iddia etti:



"Diyelim ki Heat başka bir hamle yapmayacak ve sezona şu anki kadroyla girecek. Şu anda bir playoff takımı olduklarını söyleyebilir miyiz? İlk beşteki guard ikililerini kaybettiler. 82 maçlık bir sezonda muhtemelen onları şu anda Doğu'da 10. sırada falan görüyorum."



Heat şu ana kadar büyük hamleler yapmış olmasa da, ekibin Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ı almak için elinden geleni yaptığı ve kendisini kovalayan tek takım olduğu açıklanmıştı.



