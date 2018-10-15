Vincent Kompany'in babasından bir ilk

Futbolcu Kompany'den mesaj

Belçika milli takımı ve Manchester City'nin yıldız savunma oyuncusu Vincent Kompany'nin babası Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı seçildi.Ülkede dün yapılan yerel seçimlerde Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Ganshoren'de belediye başkanı seçilen 71 yaşındaki Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika'ya göç eden Kompany, aynı zamanda makina mühendisi.Babasının başarısını "tarihi" olarak nitelendiren oğul Kompany, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda,ifadelerini kullandı.