Vincent Janssen'in menajerinden transfer açıklaması!

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'nin geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiraladığı'in menajeri, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe, PSV ve Premier Lig takımlarının ilgisi olduğu iddia edilen Janssen hakkında konuşan Laros, ''PSV'de Luuk de Jong oynuyor. Bence o haberler spekülasyon. Şu an netleşmiş bir şey yok. Janssen, Tottenham'da çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezon İngiltere'de transfer dönemi kapanmıştı ve Fenerbahçe tek seçenekti. Çok harika bir kulüptü. Vincent, sakatlanmasına rağmen orada çok iyi vakit geçirdi.'' dedi.24 yaşındaki forvetin Tottenham'da kalabileceğini belirten Laros, ''Tottenham'ın 20 tane forveti yok. Sadece Harry Kane ve Fernando Llorente var. Janssen, Tottenham'da bir şans daha bulabilir. Birçok kulüp Janssen'i istiyor, onun için çok ilgi var. Bekleyip göreceğiz.'' şeklinde konuştu.