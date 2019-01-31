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Vincent Janssen'in İspanya'ya transferi olmadı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Vincent Janssen, Real Betis ile anlaştı ancak kulübü Tottenham, İspanyol ekibi ile anlaşamayınca transfer iptal oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vincent Janssen'in İspanya'ya transferi olmadı!
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31 Ocak 2019 21:51
Tottenham'da oynama şansı bulamayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Real Betis'in kapısından döndü.

İspanyol ekibi ile her konuda anlaşan Janssen, imzaya hazırlanırken kulübü Tottenham, kiralama bedeli için istediği ücreti son anda arttırdı. Bunun üzerine Real Betis, masadan kalktı ve transfer gerçekleşmedi.

Hollandalı futbolcunun Bundesliga ekibi Schalke 04'ün de radarında olduğu ve Alman takımı ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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