Vincent Janssen'in İspanya'ya transferi olmadı!

Tottenham'da oynama şansı bulamayannin eski futbolcusu, Real Betis'in kapısından döndü.İspanyol ekibi ile her konuda anlaşan Janssen, imzaya hazırlanırken kulübü Tottenham, kiralama bedeli için istediği ücreti son anda arttırdı. Bunun üzerine Real Betis, masadan kalktı ve transfer gerçekleşmedi.Hollandalı futbolcunun Bundesliga ekibi Schalke 04'ün de radarında olduğu ve Alman takımı ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.