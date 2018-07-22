Tottenham'ın yeni sezon için düşünmediği oyunculardan biri olan ve geçen sezonu

Fenerbahçe

'de kiralık olarak geçiren

Vincent Janssen

, bir kez daha Sarı-Lacivertli formayı giymeyi hayal ediyor.

İngiliz ekibinde bir süredir bireysel olarak çalışan Hollandalı forvetin, Tottenham yönetimine de ayrılmak istediğini söyledi.

Kanarya'nın da hem Türkiye'yi bilen hem vatandaşı Cocu'nun da yakından tanıdığı 24 yaşındaki forvette mutlu sona ulaşmak için tüm imkanları zorladığı ifade edildi.