  •  
    Xavi, Beşiktaşlı yıldızın transferi için devrede!
  •  
    Süper Lig'e transferi AN meselesi! Bedavaya...
  •  
    Galatasaray'dan sürpriz Robinho hamlesi var!
  •  
    İşte Damien Comolli'nin Barcelona'ya teklifi!..
  •  
    Cengiz Ünder'e tam 40 milyon euroluk rakip!..

Vincent Janssen'in aklı fikri Fenerbahçe'de

Tottenham'ın yeni sezon için düşünmediği oyunculardan biri olan ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Vincent Janssen, bir kez daha Sarı-Lacivertli formayı giymeyi hayal ediyor.

Vincent Janssen'in aklı fikri Fenerbahçe'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 10:46
Tottenham'ın yeni sezon için düşünmediği oyunculardan biri olan ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Vincent Janssen, bir kez daha Sarı-Lacivertli formayı giymeyi hayal ediyor.

İngiliz ekibinde bir süredir bireysel olarak çalışan Hollandalı forvetin, Tottenham yönetimine de ayrılmak istediğini söyledi.

Kanarya'nın da hem Türkiye'yi bilen hem vatandaşı Cocu'nun da yakından tanıdığı 24 yaşındaki forvette mutlu sona ulaşmak için tüm imkanları zorladığı ifade edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için