Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Hollandalı forvet Vincent Janssen için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Feyenoord'un eski futbolcusu Hans Kraay Jr, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ''Feyenoord'da Nicolai Jorgensen ayrılırsa Vincent Janssen çok uygun bir transfer olur. Feyenoord, geçmiş zamanda elinden kaçırdığı Janssen'i tekrardan düşünebilir.'' sözlerini kullandı.
FUTBOLA FEYENOORD İLE BAŞLAMIŞTI
Futbola Feyenoord altyapısında başlayan 23 yaşındaki golcü oyuncu yıldızını AZ Alkmaar kulübünde parlatıp 22 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Janssen, sarı lacivertli takım ile 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Vincent Janssen'in Tottenham ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
Feyenoord, devre arası transfer döneminde de Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna katmıştı.
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Feyenoord'un eski futbolcusu Hans Kraay Jr, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ''Feyenoord'da Nicolai Jorgensen ayrılırsa Vincent Janssen çok uygun bir transfer olur. Feyenoord, geçmiş zamanda elinden kaçırdığı Janssen'i tekrardan düşünebilir.'' sözlerini kullandı.
FUTBOLA FEYENOORD İLE BAŞLAMIŞTI
Futbola Feyenoord altyapısında başlayan 23 yaşındaki golcü oyuncu yıldızını AZ Alkmaar kulübünde parlatıp 22 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Janssen, sarı lacivertli takım ile 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Vincent Janssen'in Tottenham ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
Feyenoord, devre arası transfer döneminde de Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın