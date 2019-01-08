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Vincent Janssen'e sürpriz talip; Anderlecht

Tottenham formasıyla 233 gün sonra U23 maçında forma giyen Vincent Janssen ile Anderlecht ilgileniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vincent Janssen'e sürpriz talip; Anderlecht
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08 Ocak 2019 02:03
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Fred Rutten'in getirildiği Anderlecht, rotasını Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna çevirdi.

Anderlecht, devre arasında Tottenham'dan ayrılması beklenen Vincent Janssen'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz temsilcisiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Janssen için Anderlecht'in kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Pochettino'nun da ayrılmasını yönünde rapor verdiği Vincent Janssen'in transfere olumlu yaklaştığı ifade edilirken, Hollandalı golcünün geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Uzun süreli bir sakatlık sürecini atlatan Jansenn ise 7 Ocak'ta Tottenham U23 takımının, Liverpool U23 takımı ile oynadığı maçta, 233 gün sonra Tottenham formasıyla sahada yer aldı.



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