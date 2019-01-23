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Vincent Janssen'e kulüp aranıyor!

Tottenham, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Jannssen'e kulüp arıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vincent Janssen'e kulüp aranıyor!
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23 Ocak 2019 23:25
Tottenham'ın menajeri Mauricio Pochettino, Hollandalı forvet Vincent Janssen'i kadroda düşünmediğini söyledi.

"EN KISA SÜREDE..."

Harry Kane ve Dele Alli gibi önemli isimlerin sakatlığına rağmen Janssen'in takımdan ayrılması gerektiğini vurgulayan Pochettino, "Janssen tam 1.5 yıldır planlarımızda yok. Futbolda böyle şeyler olabilir. Oyuncu ile kulüp arasında yeterli ilişki kurulmayabilir. O zaman en iyi çözümü bulmalısınız. En kısa sürede ona takım bulmaya çalışıyoruz. Şu an 23 yaş altı takımla birlikte çalışıyor. Mutlu olabileceği ve tekrar oynayabileceği bir kulüp bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL BİR SORUN YOK"

Janssen ile kişisel bir sorunları olmadığını dile getiren Pochettino, "Onu her gün tesislerde görüyorum. Bu, kişisel bir sorun değil. Tamamen profesyonel" dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Tottenham'da süre alamadı.

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