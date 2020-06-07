Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı

Meksika ekibi Monterrey'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili itiraflarda bulundu.Hollandalı santrfor, "Fenerbahçe'de aradığım ortamı bulamadım. Tottenham'dan sonra orası bana çok farklı geldi. Bir de üzerine sakatlık yaşayınca işler tersine döndü" diye konuştu.Fenerbahçe'de 18 resmi maça çıkan Vincent Janssen, 5 kez fileleri havalandırdı.